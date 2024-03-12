На Алтае отец бойца СВО только после его смерти узнал о внучке

Заподозрив обман, дедушка попросил провести генетическую экспертизу

Мужчина через суд решил аннулировать отцовство сына

В Алтайском крае прошло судебное разбирательство, в ходе которого открылись подробности личной жизни бойца СВО, о которых не знал ни сам он, ни его отец. Об этом рассказали в Объединенной пресс-службе судов региона.

Отец военнослужащего обратился в Солтонский районный суд. Он начал собирать пакет документов, необходимых для получения компенсации за погибшего во время СВО сына, но уже в процессе узнал о том, что у него есть внучка. При этом ранее ни мужчина об этом не слышал, ни сын никогда не упоминал.

– Мужчина обратился в суд об оспаривании отцовства, поясняя, что его сын был зарегистрирован в браке с ответчицей, брак был расторгнут, после чего они вместе не жили, – рассказывают в Объединенной пресс-службе судов.

Однако спустя год у бывшей супруги родился ребенок, а согласно семейному кодексу РФ, даже после развода рожденный ребенок может получить фамилию и отчество экс-мужа матери. Это возможно, если он появился на свет в течение 300 дней. При этом матери не обязательно доказывать в ЗАГСе отцовство. Достаточно предоставить свидетельство о браке. По всей видимости, женщина воспользовалась этой лазейкой и попыталась получить материальную компенсацию на дочь, как прямую наследницу.

Однако ничего не вышло. Потенциальный дедушка попросил провести генетическую экспертизу, так как оспорить отцовство можно только через суд.

Уже на суде ответчица признала исковые требования бывшего свекра и отказалась от претензий на наследство, тем самым только подтвердив догадки, что отцом ребенка является другой человек.

Напомним, Указом президента Российской Федерации от 05.03.2022 № 98 установлена единовременная выплата в размере 5 млн рублей в случае гибели участника СВО. На данную выплату вправе рассчитывать члены семьи погибшего или лица, находящиеся на иждивении. Если у военнослужащего не было ни супруги, ни детей, то единовременную выплату получают его родители (усыновители), лицо, признанное фактически воспитывавшим и содержавшим погибшего бойца СВО в течение не менее пяти лет до достижения им совершеннолетия. Если из указанного перечня никого нет, то выплату могут получить братья или сестры, причем, даже если общим у них был только один родитель.

Дополнительная единовременная выплата от Алтайского края за погибшего на СВО военнослужащего составляет 1 млн рублей.

Также есть несколько других нюансов. К примеру, если во время несения службы военнослужащий получил ранение и, соответственно, компенсацию в размере 3 млн рублей, а впоследствии в течение года скончался от травмы или болезни, полученной на СВО, то семье полагается выплата лишь оставшейся части, то есть 2 млн рублей.

Каждую год с 1 апреля по 31 мая и с 1 октября по 28 декабря отделение судебно-психиатрической экспертизы №3 Алтайской краевой психиатрической больницы им. Ю.К. Эрдмана заполнено под завязку – сюда направляют призывников, которые прошли консультацию психиатра в военкомате и вызвали какие-либо сомнения

Взято отсюда

12.03.2024