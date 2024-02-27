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На Алтае овчарки задрали более 60 хозяйских овец и коз

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На Алтае овчарки задрали более 60 хозяйских овец и коз

Овца Фото: pixabay.com

Сначала было предположение, что животных загрызли волки, но оказалось, что это были две собаки с местной туристической базы

В алтайском селе Кучерла две немецкие овчарки задрали десятки овец и коз, которые содержались в загонах. В полицию обратились пять местных жителей, сообщили в ГУ МВД по Республике Алтай.

Изначально люди подумали, что на их животных напали волки. Однако полицейские выяснили, что к убийству 63 голов причастны две немецких овчарки, которые охраняют турбазу на окраине села.

“В ночное время собаки проникли в загоны, где содержались животные и задрали частный скот. В настоящее время по данному факту сотрудниками полиции проводится проверка”, – добавили в ведомстве.

Собранные материалы передадут в администрацию сельского поселения, чтобы привлечь к ответственности владельца собак.

Осенью на Алтае ударом молнии убило целую отару овец в Шебалинском районе.

Взято отсюда

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