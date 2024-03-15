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На Алтае пенсионерка едва не отдала мошеннику похоронные деньги

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Алтайские полицейские успели перехватить курьера, которые ехал отнимать деньги у пенсионеров

На Алтае пенсионерка едва не отдала мошеннику похоронные деньги

Пенсионерка не успела передать курьеру деньги

Дистанционные мошенники буквально атаковали пожилых жителей Михайловского района. Они были готовы отдать им последние деньги, даже похоронные. В некоторых случаях полицейские оказались быстрее курьеров и спасли накопления пенсионеров.

Все началось около недели назад. В полицию стали массово поступать жалобы на мошенников, которые буквально оборвали телефоны местных жителей. Начальник районного отделения полиции подполковник полиции Роман Трушин принял решение выставить посты на въездах и выездах из райцентра, а также сотрудники ППС и Росгвардии несли дежурство на улицах Михайловского. И вскоре схема сработала.

Задержанный курьер

– Полицейские обнаружили неместный автомобиль такси, на котором передвигался курьер. Сотрудники немедленно задержали его и обнаружили при нем 300 тысяч рублей, – поясняют в пресс-службе Главного управления МВД России по Алтайскому краю.

Оказалось, что буквально пару минут назад курьер отобрал деньги у двух пенсионерок 82 и 84 лет. Одна отдала ему 100 тысяч рублей, другая 300. Причем на тот момент злоумышленник уже успел перевести своему «работодателю» сто тысяч рублей, оставив себе лишь процент за выполненное задание. Остальные деньги мужчина не успел отправить и поэтому их сразу же вернули пострадавшей пенсионерке.

– Второй пострадавшей пенсионерке подозреваемый, в отношении которого возбудили уголовное дело, уже возместил причиненный ущерб сам, надеясь на смягчение своей вины, – добавили в полиции.

Одной из потерпевших успели вернуть деньги

Несмотря на неудачный опыт, мошенники на этом не остановились и 11 марта в местное отделение опять начали поступать звонки. И вновь началось патрулирование улиц и на одной из дорог полицейские остановили «чужой» автомобиль, в салоне которого оказался 19-лений курьер из Рубцовска. Он даже не попытался отпираться, зачем приехал в село. Честно сказал, что едет за деньгами, которые должен перевести на банковский счет.

– В подтверждение этому в его телефоне была обнаружена переписка с точным адресом, где нужно забрать деньги, – подчеркнули в главке.

И действительно, буквально через пару улиц того самого курьера с пачкой денег в руке ждала 73-летняя пенсионерка. Когда к ней подошли полицейские в форме и спросили, кому и зачем она собралась отдать 300 тысяч рублей, она сначала растерялась, но потом рассказала, что ей поступил звонок от незнакомой женщины, которая сказала, что из полиции и якобы дочь селянки попала в ДТП, где пострадала беременная женщина.

Задержанный курьер

В шоковом состоянии пенсионерка плохо соображала, тем более все происходило слишком быстро. Она лишь сказала, что готова отдать отложенные с мужем похоронные деньги.

Полицейские объяснили, что все это время женщина общалась с мошенниками и никому отдавать деньги не надо.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на мошенничество в крупном размере». Расследование продолжается.

В Барнауле вновь заметили покупателя, который пытался заболтать и отвлекать продавца, чтобы забрать сдачу с крупной купюры и не рассчитаться. Но продавец вовремя заметил, что его обманывают

Взято отсюда
15.03.2024

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