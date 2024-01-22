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На Алтае пенсионерка лишилась 1,5 млн рублей из-за лже-брокеров

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На Алтае пенсионерка лишилась 1,5 млн рублей из-за лже-брокеров

Женщина дважды хотела заработать на инвестициях, но попалась мошенникам

74-летняя жительница Майминского района лишилась 1,5 млн рублей, после того, как увидела рекламу заработка на рынке инвестиций и прошла по ссылке, сообщает “Толк” со ссылкой на информацию ГУ МВД по Республике Алтай.

Так, еще в июне прошлого года женщина увидела в телефоне баннер с рекламой заработка на рынке инвестиций. Она перешла по ссылке и оставила свои контактные данные в открывшейся форме. Через некоторое время пенсионерке позвонили якобы сотрудники инвестиционной компании. Для того, чтобы начать зарабатывать, она открыла банковский счет, с которого дальнейшем осуществляла переводы на “инвестиционные счета”.

В течение двух недель женщина пополняла счета аферистов, совершив в целом 12 переводов на общую сумму более 903 тысяч рублей. После очередной транзакции лже-брокеры сообщили ей, что баланс на ее платформе с учетом инвестиций составил более 2 млн рублей, но для вывода денег нужно заплатить еще за страховку, хранение и перевод денежных средств. Денег у женщины не оказалось, и она больше не совершала финансовые операции. Мошенники продолжали звонить и настаивать на переводах, после чего сельчанка поняла, что попалась аферистам. Обращаться в полицию она тогда не стала.

Через несколько месяцев женщина снова увидела рекламный баннер о выгодных инвестициях и решила испытать удачу во второй раз. Она перевела аферистам по прежней схеме более 654 тысяч рублей. Вывести денежные средства у нее так же не получилось. После второго обмана потерпевшая написала заявление в полицию.

“Денежные средства, отправленные аферистам, были сформированы из личных накоплений, часть была взята в кредит в различных банках”, – добавили в МВД.

Возбуждено уголовное дело.

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Взято отсюда

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