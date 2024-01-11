Новорожденный малыш скончался от механической асфиксии

Следователи Республики Алтай завершили расследование по делу о гибели новорожденного ребенка в Улаганском районе — осенью 2023 года пьяная женщина придавила малыша во сне. Подробности сообщает пресс-служба республиканского следкома:

— Следствием установлено, что в ночь на 7 октября 2023 года в селе Улаган обвиняемая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, легла спать рядом со своим новорожденным сыном. Во время сна женщина по неосторожности придавила своим телом лежащего рядом с ней младенца, в результате чего произошло закрытие дыхательных путей ребенка, находящегося в беспомощном состоянии и неспособного самостоятельно передвигаться. В результате мальчик умер от механической асфиксии вследствие закрытия дыхательных путей.

Сейчас дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) направлено в суд.

На днях в Алтайском крае перед судом предстали родители, по чьей вине в пожаре погибли двое малышей.

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12.01.2024