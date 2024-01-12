Справедливость, суд Фото: unsplash.com

Молодая женщина в состоянии алкогольного опьянения легла спать вместе со своим маленьким сыном и во сне навалилась на него телом, мешая ему дышать

В Республике Алтай завершили расследование уголовного дела в отношении 25-летней местной жительницы, которую обвиняют в причинении смерти по неосторожности своему ребенку, сообщает пресс-служба местного следкома.

По данным ведомства, в ночь на 7 октября 2023 года в селе Улаган женщина, будучи пьяной, легла спать рядом со своим новорожденным сыном. Во время сна она придавила своим телом мальчика.

В итоге ребенок скончался от механической асфиксии вследствие закрытия дыхательных путей.

Следователи возбудили против женщины уголовное дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). В настоящее время дело направили в суд для рассмотрения по существу.

Ранее в Татарстане младенец умер после игры с мамой и отчимом. После случившегося родительница призналась, что сильно трясла четырехмесячного сына.

Взято отсюда