Проводится комплекс следственных действий Фото: СУ СКР по Алтайскому краю

Пьяный сельчанин открыл стрельбу по двум братьям. Старшего он ранил в бедро, а младший от полученного ранения скончался на месте

В Республике Алтай задержали подозреваемого в убийстве человека, сообщили в региональном СУ СКР.

26 октября 40-летний житель Чемальского района со своим младшим братом отравился на конях в тайгу за кедровыми орехами. По дороге у села Куюс они встретились с проезжавшим мимо на машине 35-летним односельчанином. Он был в пьяном виде.

Раньше между мужчинами был конфликт на почве ревности к супруге обвиняемого, поэтому и новая встреча не обошлась без ссоры. В какой-то момент пьяный водитель достал ружье и открыл стрельбу.

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