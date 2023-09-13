На Алтае подросток убил жену родного брата и признался спустя 25 лет

Суд, молоток Фото: Sora Shimazaki: pexels

Мужчина совершил преступление будучи еще подростком. Однако тогда следователи не нашли тело убитой и других зацепок, и дело оставалось не раскрытым

В Республике Алтай осудили мужчину, который 25 лет назад убил жену родного брата, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Все произошло 15 июля 1998 года. В этот день подросток и жена его родного брата отправились на лошадях в урочище “Малая Громотуха”. Однако домой вернулся парень один, уверяя, что они разделились с женщиной, и она пьяная уехала вниз по склону горы.

Поиски не дали результатов. Следователи возбудили уголовное дело, и подросток стал первым подозреваемым. Он свою вину отрицал, а улик против него у следствия не было. Поэтому дело пришлось приостановить.

Однако спустя 25 лет главный подозреваемый написал явку с повинной. Он признался, что именно он расправился с женщиной. Якобы между ними произошла ссора, и парень ударил жену брата ножом в грудь. Женщина скончалась, а спутник спрятал ее тело в труднодоступной местности.

Почему мужчина решил признаться после стольких лет, неизвестно.

В итоге преступника признали виновным. Ему назначено наказание в виде шести лет лишения свободы. Однако осужденного освободили от наказания в связи с истечением срока давности.

Ранее сообщалось, что убийца алтайской предпринимательницы признался в содеянном спустя 18 лет.