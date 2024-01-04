На Алтае погиб 4-месячный мальчик, которого мать оставила в холодном доме

Смерть ребенка могла наступить из-за переохлаждения

Жительницу Республики Алтай подозревают в причинении смерти по неосторожности, сообщает СУ СК России по Республике Алтай

31 декабря 2023 года 21-летняя жительница села Подгорное уехала в соседнее село, оставив своих маленьких детей в неотапливаемом доме без продуктов питания.

Вечером 3 января 2024 года родственник зашел проведать семью, но увидел жуткую картину – тело 4-месячного мальчика и его замерзающего брата. 2-летнего мальчика оперативно доставили в Республиканскую больницу, ему оказали медицинскую помощь. В ведомстве отметили, что в настоящее время угрозы жизни и здоровью ребенку нет.

По предварительным данным, смерть четырехмесячного ребенка наступила из-за переохлаждения.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, условия жизни и воспитания малолетних детей.

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Взято отсюда