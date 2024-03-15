Поиски пропавшего на реке Фото: Спасатели Алтая
Молодой человек пропал около трех недель назад. Поисковики не прекращают поиски и надеются на помощь неравнодушных людей
В Республике Алтай без вести пропал 23-летний житель села Иогач Турочакского района Кирилл Малыгин, сообщает “ЛизаАлерт”.
Известно, что молодой человек исчез еще 24 февраля.
Ориентировка Фото: ЛизаАлерт
- Приметы: рост 180 см, нормального телосложения, волосы светло-русые, глаза серо-голубые.
- Одежда: черный длинный пуховик, черная кофта, черные штаны, черные кроссовки.
Ранее “Толк” писал, что в Алтайском крае нашли мертвым пропавшего 18-летнего парня.
Взято отсюда