Поиски пропавшего на реке Фото: Спасатели Алтая

Молодой человек пропал около трех недель назад. Поисковики не прекращают поиски и надеются на помощь неравнодушных людей

В Республике Алтай без вести пропал 23-летний житель села Иогач Турочакского района Кирилл Малыгин, сообщает “ЛизаАлерт”.

Известно, что молодой человек исчез еще 24 февраля.

Ориентировка Фото: ЛизаАлерт

Приметы: рост 180 см, нормального телосложения, волосы светло-русые, глаза серо-голубые.

Одежда: черный длинный пуховик, черная кофта, черные штаны, черные кроссовки.

Ранее “Толк” писал, что в Алтайском крае нашли мертвым пропавшего 18-летнего парня.

Взято отсюда