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На Алтае после 23 февраля пропал парень в черной одежде

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На Алтае после 23 февраля пропал парень в черной одежде

Поиски пропавшего на реке Фото: Спасатели Алтая

Молодой человек пропал около трех недель назад. Поисковики не прекращают поиски и надеются на помощь неравнодушных людей

В Республике Алтай без вести пропал 23-летний житель села Иогач Турочакского района Кирилл Малыгин, сообщает “ЛизаАлерт”.

Известно, что молодой человек исчез еще 24 февраля.

На Алтае после 23 февраля пропал парень в черной одежде

Ориентировка Фото: ЛизаАлерт

  • Приметы: рост 180 см, нормального телосложения, волосы светло-русые, глаза серо-голубые.
  • Одежда: черный длинный пуховик, черная кофта, черные штаны, черные кроссовки.

Ранее “Толк” писал, что в Алтайском крае нашли мертвым пропавшего 18-летнего парня.

Взято отсюда

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