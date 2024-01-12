Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
22РЕГИОН
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

На Алтае построили новую дорогу к животноводческому комплексу

Подписывайся на ГОРНЯК22!

На Алтае построили новую дорогу к животноводческому комплексу

В Алейском районе Алтайского края появилась новая дорога к животноводческому комплексу «Яровское». Предприятие является одним из крупнейших и успешно развивающихся хозяйств муниципалитета, подчеркивают в Минтрансе региона.

На участке протяженностью три километра реконструировали земляное полотно, после чего расшили проезжую часть. В рамках работ специалисты уложили несколько слоев дорожной одежды, смонтировали водопропускные трубы, построили тротуар, а также сделали уличное освещение и шумозащитные окна. Для безопасности движения на участке появились дорожные знаки, барьерное и перильное ограждение, разметка.

Стоимость проекта составила почти 164 млн рублей по программе «Комплексное развитие сельских территорий».

>

Еще читают

Взято отсюда.

новости республики алтай последние свежие , банкфакс новости алтайского края и республики алтай ,

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Новости Барнаул

Вице-мэра Барнаула Шеломенцева оставили на два месяца в СИЗО

12.01.2024

 Новости Барнаул

Корреспондентка altapress.ru победила в престижном конкурсе

12.01.2024

 Образование

Вице-мэра Барнаула Шеломенцева оставили на два месяца в СИЗО

12.01.2024

 Образование

Корреспондентка altapress.ru победила в престижном конкурсе

12.01.2024

 Происшествия

В центре Москвы нашли тело бывшей жены зампредседателя Госдумы. Причина смерти

12.01.2024

 Происшествия

Жителей Алтайского края обманули мошенники под видом сотрудников компании сотовой связи

12.01.2024

 Происшествия

В Барнауле КамАЗ сбил ребенка на пешеходном переходе

12.01.2024

 Происшествия

В Алтайском крае автомобиль съехал в кювет

12.01.2024

 Происшествия

В Сибири задержали учителя, который домогался 11-летнего мальчика

12.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix