На Алтае построили новую дорогу к животноводческому комплексу

В Алейском районе Алтайского края появилась новая дорога к животноводческому комплексу «Яровское». Предприятие является одним из крупнейших и успешно развивающихся хозяйств муниципалитета, подчеркивают в Минтрансе региона.

На участке протяженностью три километра реконструировали земляное полотно, после чего расшили проезжую часть. В рамках работ специалисты уложили несколько слоев дорожной одежды, смонтировали водопропускные трубы, построили тротуар, а также сделали уличное освещение и шумозащитные окна. Для безопасности движения на участке появились дорожные знаки, барьерное и перильное ограждение, разметка.

Стоимость проекта составила почти 164 млн рублей по программе «Комплексное развитие сельских территорий».

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