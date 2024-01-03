На Алтае построили уникальный «Снежный городок»

Накануне Нового года на Алтае открылся уникальный «Снежный городок». Общая площадь сказочной территории на курорте «Манжерок» составила 60 тысяч кв. метров.

Город сделан полностью изо льда и снега, пишет портал «Новости Горного Алтая». На его строительство понадобилось свыше 2200 кубометров льда, который специально привезли из высокогорных озер.

Две недели потребовалось мастерам, чтобы соорудить башню высотой 14 метров, окруженную пятиметровыми стенами и мультимедийными локациями. Также по всей территории расположились 45 ледовых скульптур, которые рассказывают о мифах, легендах и природе Алтая.

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Взято отсюда.

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