На Алтае поздравили с 8 марта 84-летнюю первоцелинницу

ИА SM.News. В селе Кочки Родинского района проживает Мария Степановна Онищенко. Она родилась в 1939 году в Белоруссии в Брестской области.

Выжила в годы военного лихолетья. В годы освоения целинных и залежных земель, в апреле 1959 года, приехала в село Кочки в Алтайский край по комсомольской путевке. Жила в бригаде на полеводческом стане, работала на засыпке семян, затем дояркой. Никакой работы не гнушалась.

Вскоре вышла замуж за кочкинского парня Николая. Создали крепкую любящую семью. Родили и воспитали четверых детей, двух сыновей и двух дочерей. Всем дали высшее образование. После смерти мужа в 1992 году Мария Степановна осталась одна. Дети живут отдельно, хотя часто вместе с детьми и внуками навещают любимую маму и бабушку.

Несмотря на солидный возраст летом во дворе Марии Степановны цветут розы. В доме идеальная чистота и уют. Хозяюшка очень гостеприимна, никогда никого не отпустит, не угостив дарами своего сада.

«С удовольствием пообщался с Марией Степановной, поздравил с весенним женским праздником. Поблагодарил её за трудовые свершения, и за то главное, что составляет смысл жизни женщины — что она добрая замечательная мама, хранительница большого семейного очага, чей огонь сегодня горит в душах её взрослых детей и внуков.

Будьте здоровы и счастливы, Мария Степановна! Пусть в вашем доме чаще собираются родные и близкие люди. Знаю, что сегодня они Вам очень нужны!», — рассказал депутат Госдумы Иван Лоор о доброй эмоциональной встрече с первоцелинницей.

Напомним, 1 марта 1954 года на железнодорожную станцию Барнаула прибыл первый эшелон с комсомольцами, приехавшими осваивать Целину. Всего в этом грандиозном проекте СССР на поля Алтайского края приехали 50 тысяч молодых людей. Половина из них затем остались здесь жить и работать.

Взято отсюда.

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