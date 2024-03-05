На Алтае при пожаре погибли двое детей, оказавшись запертыми в доме

Спасатели обнаружили тела детей без признаков жизни

В с. Турочак Республики Алтай в одном из частных домов произошел пожар, погибли дети, сообщает МЧС региона.

Прибывшие на место ЧП огнеборцы в ходе ликвидации пожара обнаружили тела 13-летней девочки и годовалого мальчика. Дети оказались запертыми в доме. Родители уехали в магазин, а входную дверь закрыли.

Пожар Фото: МЧС Республики Алтай

Огонь охватил 120 кв. м, его ликвидировали 15 специалистов МЧС и четыре единицы спецтехники.

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Взято отсюда