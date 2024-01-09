Пожар в селе Аскат Фото: t.me/mchs_04

Распространения огня на ближайшие строения пожарные не допустили. С огнем боролись около получаса. При ЧП никто не пострадал

Поздно вечером 7 января в селе Аскат Чемальского района Республики Алтай произошел серьезный пожар в двухэтажном доме. По данным местных СМИ, горело здание на территории одного из экоотелей.

Сообщение о возгорании поступило в МЧС около 23.00. Как отмечают в пресс-службе ведомства, огонь обнаружили слишком поздно — дом уже полностью был объят пламенем. Горение ликвидировали на площади 80 кв. м.

Происшествие обошлось без погибших и пострадавших. Причина возникновения огня еще устанавливается.

Ранее вечером 6 января в Барнауле произошел пожар в гараже на улице Анатолия.

Взято отсюда