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На Алтае произошел крупный пожар в частном жилом доме на площади 100 кв. м.

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На Алтае произошел крупный пожар в частном жилом доме на площади 100 кв. м.

Погибших и пострадавших в результате пожара нет

В Горно-Алтайске произошел крупный пожар в 2-х этажном частном жилом доме, сообщает МЧС по Республике Алтай.

Сообщение о пожаре на ул. Сосновая поступило 19:51 часов. На момент прибытия огнеборцев, в 19:56 часов, крыша дома была полностью охвачена огнем.

В 20:32 часов пожарные ликвидировано открытое горение на площади 100 кв.м.

На месте от МЧС России работали 18 человек, 4 единицы техники. Работало 3 звена газодымозащитной службы в составе 9 человек.

В результате ЧП погибших и пострадавших нет.

Причины возникновения пожара устанавливается.

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Взято отсюда

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