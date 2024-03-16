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На Алтае произошел пожар в частном доме, погиб мужчина

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На Алтае произошел пожар в частном доме, погиб мужчина

Причины и обстоятельства пожара устанавливаются

В Чемале произошел крупный пожар в частном доме, погиб мужчина, сообщает МЧС Республики Алтай.

Возгорание произошло в 2-х этажном доме по ул. Энтузиастов рано утром.Специалисты МЧС России ликвидировали пожар на 80 квадратных метрах.

 В результате пожара погиб мужчина.

На месте работали восемь огнеборцев и две единицы техники, а также два человека от добровольной пожарной дружины.

“Жилье не было оборудовано пожарным извещателем. Прибор помог бы сразу обнаружить опасность. Жертв удалось бы избежать”, – отметили в ведомстве.

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Взято отсюда

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