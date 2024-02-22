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На Алтае произошло массовое ДТП с участием маршрутного автобуса и иномарок

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На Алтае произошло массовое ДТП с участием маршрутного автобуса и иномарок

За медицинской помощью обратились три человека

В Горно-Алтайске 21 февраля произошло массовое ДТП с участием маршрутного автобуса и нескольких иномарок, сообщает НГА.

Авария случилась около 17:20 часов в районе дома №115 по проспекту Коммунистическому. По информации, 60-летний местный житель, управляя автобусом ПАЗ-3205 не выдержал безопасную дистанцию и врезался в остановившийся перед ним автомобиль Omoda С5 под управлением 42-летней горожанки.

От удара иномарку отбросило на автомобиль Toyota Sprinter Carib, за рулем которого находилась 33-летняя жительница Горно-Алтайска. Затем “Тойота” по инерции врезалась в остановившийся автомобиль Mitsubishi Delica под управлением 35-летней жительницы Майминского района.

В результате аварии в больницу за медицинской помощью обращались женщины-водители автомобилей Toyota и Mitsubishi, а также 34-летний пассажир “Тойоты”. Госпитализация пострадавшим не потребовалась.

В отношении водителя автобуса вынесено постановление по делу об административном правонарушении по ч. 1 ст. 12.15 КоАП РФ (нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги).

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Взято отсюда

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