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На Алтае прошли обыски у адептов запрещенной оккультной секты

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На Алтае прошли обыски у адептов запрещенной оккультной секты

ФСБ Фото: УФСБ по Алтайскому краю

Силовики изъяли использующиеся сектантами гаджеты и литературу. О задержании самих последователей объединения не сообщается

В Республике Алтай прошли обыски в местах проведения собраний последователей запрещенной в России секты “Алля-Аят”*, сообщил ТАСС со ссылкой на УФСБ России по региону.

Силовики изъяли экстремистскую литературу и электронные устройства.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 282.2 (организация деятельности общественного или религиозного объединения либо иной организации, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности в связи с осуществлением экстремисткой деятельности).

По данным ФСБ, деятельность секты заключается в отказе от традиционной медицины, в частности в лечении солнечной энергией и “формулой жизни”, а также чтением определенного запрещенного в стране журнала.

Указанное оккультно-религиозное учение зародилось в конце 80-х годов на территории Казахстана.

*признана экстремистской и запрещена в РФ

Взято отсюда

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