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На Алтае простятся с опытным военным, погибшим в зоне СВО

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На Алтае простятся с опытным военным, погибшим в зоне СВО

Свеча, потери Фото: unsplash.com

За участие в спецоперации военнослужащего представили к наградам “За боевые отличия”, “За отвагу”. Награжден орденом Мужества посмертно

В ходе военной спецоперации погиб военнослужащий из Республики Алтай, гвардии младший сержант Александр Теренгин (позывной Ирбис), сообщает Telegram-канал “Алтай: главные новости”.

На Алтае простятся с опытным военным, погибшим в зоне СВО

Александр Теренгин Фото: t.me/solundar

Александр Теренгин родился 31 января 1986 года в селе Улита Онгудайского района. Срочную службу проходил в военно-воздушных силах России, затем служил по контракту в Чечне. Был награжден Черным крестом “За службу на Кавказе”, медалью “Участнику контртеррористической операции на Кавказе”.

В 2013 году женился. Вместе супругой воспитывал троих детей. Проживал с семьей в Сахалинской области, откуда в феврале 2023 года ушел на СВО. Был командиром инженерно-саперного батальона на передовой на Новомихайловском направлении.

Прощание с погибшим военнослужащим состоится 25 января с 11.00 до 13.00 в Доме культуры в селе Улита.

Ранее сообщалось, что 6 января в ходе спецоперации погиб уроженец Барнаула Александр Исланкин.

Взято отсюда

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