Свеча, прощание Фото: pixabay.com

Уроженец села Кызыл-Таш только этим летом заключил контракт и уехал в зону СВО. На днях стало известно, что он погиб при исполнении воинского долга

В ходе специальной военной операции погиб 22-летний житель Республики Алтай Амат Акчинов. Об этом “Вконтакте” сообщила глава Совета солдатских матерей Кош-Агачского района Жанара Самегова.

В июне 2023 года он заключил контракт и направился в зону СВО. 2 сентября он погиб при исполнении воинского долга.

Амат Акчинов родился в селе Кызыл-Таш Кош-Агачского района. После окончания Курайской школы выучился на охранника и в 2019 году был призван на срочную службу в армию. После этого уехал работать на Сахалин охранником. У Амата остались родители, младшие братья и сестры.

Прощание состоится 29 октября в селе Кызыл-Таш.

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