На Алтае простились с врачом-анестезиологом, умершим в зоне СВО

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По словам коллег и близких, врач был профессионалом в своем деле, хорошим семьянином, добрым отцом, а также легким в общении человеком и верным другом

25 февраля в селе Майма Майминского района Республики Алтай простились с врачом-анестезиологом местной райбольницы Андреем Хвастуновым, сообщает группа “Горно-Алтайск” .

В ноябре 2023 года он отправился работать в госпиталь в зону проведения специальной военной операции. После тяжелого трудового дня 14 февраля он неожиданно скончался.

Медику было 56 лет. Андрей Хвастунов окончил Алтайский мединститут и долгое время работал в Майминской районной больнице. В медучреждении до 2012 года он также курировал вопросы гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций. Во время пандемии коронавируса Хвастунов работал в инфекционном госпитале на базе стационарных отделений Майминской райбольницы. В 2023 году Андрей Хвастунов решил работать в госпитале в зоне СВО.

Взято отсюда.

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