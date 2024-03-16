На Алтае проведут реконструкцию участка дороги к Денисовой пещере

Подрядчик уже приступил к работам
В 2024 году в Алтайском крае продолжится развитие дорожной инфраструктуры туристических маршрутов, сообщает Министерство транспорта региона.
Так, в Солонешенском районе сделают сразу два участка региональной дороги Быканов Мост – Солоновка – Солонешное – граница Республики Алтай, ведущей к природному и археологическому памятнику мирового значения – Денисовой пещере.
Отметим, что ежегодно ее посещают десятки тысяч туристов. На эти цели из краевого бюджета выделили почти 230 млн руб.
“Будет проведена реконструкция участка дороги, расположенного непосредственно рядом с подъемом к Денисовой пещере. Его протяженность составит 2,2 км”, – отметили в ведомстве.
В ходе работ расширят проезжую часть, восстановят основание и уложат асфальт. Также здесь установят барьерное ограждение, знаки, нанесут разметку. В районе лагеря археологии сделают тротуар и освещение протяженностью более 600 метров.
Для удобства туристов предусмотрено строительство автомобильной парковочной площадки и подхода к лестнице, ведущей непосредственно к Денисовой пещерой.
Подрядчик уже приступил к земляным работам. Ввести объекты в эксплуатацию он должен в ноябре текущего года.
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Взято отсюда