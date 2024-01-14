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На Алтае ребенку-инвалиду отказали в замене слухового оборудования

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На Алтае ребенку-инвалиду отказали в замене слухового оборудования

Жительнице Горно-Алтайска отказывают в замене слухового устройства Фото: Народный фронт

Оборудование подлежало замене каждые пять лет эксплуатации, однако в этом уполномоченными органами ребенку было отказано

В Республике Алтай организовали проведение проверки по видеообращению жительницы Горно-Алтайска о нарушении прав ребенка-инвалида, сообщили в региональном СУ СКР.

Известно, что в 2012 году девочка из Горно-Алтайска перенесла сложную операцию по кохлеарной имплантации. Внешний речевой процессор подлежал замене спустя пять лет эксплуатации, однако в этом уполномоченные органы ребенку отказали.

По данным Народного фронта, стоимость необходимого речевого процессора в 2022 году составляла более 1 млн рублей. Семья не имеет возможности установить его самостоятельно.

Ранее глава СКР поручил отчитаться о ходе проверки “загадочной” смерти жительницы Барнаула.

Взято отсюда

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