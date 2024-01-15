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На Алтае региональный маткапитал приблизился к отметке 84 тысячи рублей

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С 2011 года правом на его получение воспользовались 52 тысячи человек

На Алтае региональный маткапитал приблизился к отметке 84 тысячи рублей

Фото: pxhere.com

В Алтайском крае в 2024 году размер регионального материнского капитала составил 83 850 рублей. Об этом рассказали в Минсоцзащиты.

На маткапитал претендуют семьи, в которых появился второй и последующий дети. С 2011 года такое право определили более чем 52 тысячам граждан.

Например, в Бурлинском районе с 2011 года выплаты получили 347 семей, из них 133 семьи распорядились средствами на общую сумму более 5,9 млн рублей.

Отмечается, что большинство семей направили деньги на улучшение жилищных условий.

город Горняк

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