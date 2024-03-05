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На Алтае ревнивый рецидивист зарезал бывшую возлюбленную

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В отношении мужчины возбудили уголовное дело

На Алтае ревнивый рецидивист зарезал бывшую возлюбленную

Кухонный нож / Фото: unsplash.com

41-летний житель Рубцовска зарезал свою экс-сожительницу, сообщили в Следкоме Алтайского края.

2 марта мужчина и его бывшая праздновали день рождения общей подруги в Рубцовском районе. Ночью между парой на почве ревности возник конфликт, во время которого горожанин ударил 44-летнюю женщину кухонным ножом в грудь. От полученной травмы потерпевшая скончалась на месте.

Подозреваемого задержали и завели на него уголовное дело об убийстве. Следователи уже готовят ходатайство о заключении его под стражу.

В СК отметили, что ранее горожанин также привлекался за преступления против личности, в том числе за угрозу убить сожительницу.

горняк

Источник

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