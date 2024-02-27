реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

На Алтае родители почти неделю не могут получить тело умершего ребенка

Станьте ближе! Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

В ситуацию вмешался краевой Минздрав

На Алтае родители почти неделю не могут получить тело умершего ребенка

В Заринской ЦГБ умер ребенок / Фото: unsplash.com

В Алтайском крае родители не могут получить тело умершего ребенка и похоронить его, сообщает Barnaul 22.

Мальчик скончался 22 февраля в центральной горбольнице Заринска и только вечером 26-го числа родителей попросили привезти его документы.

“Нашего сына до сих пор не отправили на вскрытие в Барнаул, поэтому мы не можем его похоронить! Из-за неорганизованной работы персонала затягивается столь мучительный процесс”, – посетовала женщина.

Сведения о ситуации уже дошли до краевого Минздрава. В ведомстве сообщили, что ускорили решение о перевозке умершего ребенка в морг Барнаула.

“Ситуация недопустима. В настоящее время вопрос решен: утром 27 февраля автомобиль будет направлен в морг Алтайского краевого клинического центра охраны материнства и детства”, – цитирует ведомство “Катунь 24”.

В Минздраве подчеркнули, что это единственное учреждение в крае с узкоспециализированными патологоанатомами, а судмедэкспертиза здесь проводится в случае каждой смерти ребенка.

Горняк22

Источник

горняк22 телеграм
Полуголый парень с ножом в Барнауле выбежал из квартиры, где произошло убийство

Полуголый парень с ножом в Барнауле выбежал из квартиры, где произошло убийство

Полиция. Наручники Фото: pixabay.com Возбуждено уголовное дело по признакам преступления,…

Узнать больше
Жителя Алтая оштрафовали на 30 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ

Жителя Алтая оштрафовали на 30 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ

Телефон Фото: unsplash.com Мужчина лично записал голосовое сообщение с дискредитирующим…

Узнать больше
Пассажиров самолета до Новосибирска высадили в Барнауле и отправили автобусом

Пассажиров самолета до Новосибирска высадили в Барнауле и отправили автобусом

Путешествие. Самолет Фото: unsplash.com В Новосибирск из Барнаула пассажиры должны…

Узнать больше
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp