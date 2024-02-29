На Алтае родители получили срок за гибель детей на пожаре

В Алтайском крае родителей, виновных в гибели двух детей, приговорили к условным срокам

Живущие в доме супруги знали, что электропроводка неисправна

В Алтайском крае осудили супругов, признанных виновными в гибели двоих детей. Как сообщили в следственном комитете региона, 3 июня прошлого года в одном из частных домов в селе Вавилон Алейского района произошёл пожар. По данным следствия, огонь возник в кладовой. Там находилась распределительная коробка с оголёнными проводами, а рядом хранились горючие материалы.

К моменту прибытия спасателей, пламя охватило 36 квадратных метров. Во время пожара в доме находилась хозяйка и трое её детей. Женщина успела вынести из огня грудного ребёнка, а 3-летняя девочка и её 6-летний брат остались внутри. В итоге они погибли от отравления углекислым газом.

Следователи выяснили, что супруги, живущие в доме, знали, что электропроводка в строении работает в аварийном режиме, но не сделали ничего, чтобы это исправить. Также известно, что семья состояла на учёте, как неблагополучная.

Против них возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум лицам. Его расследование было на контроле у прокурора края Антона Германа. В итоге пару признали виновной и назначали каждому супругу по году лишения свободы условно.

Как отметили в краевом управлении МЧС, зачастую дети на пожарах погибают из-за того, что просто не знают, как правильно себя вести. В основном, вместо того, чтобы убегать, они просто прячутся или садятся в угол, который кажется им безопасным.

Спасатели призывают взрослых проводить с детьми профилактические беседы и объяснять алгоритм действий в случае чрезвычайной ситуации, а также устанавливать в частных домах пожарные извещатели. Устройства оперативно предупреждают жильцов о задымлении.

Многодетным, малоимущим и семьям в опасном положении устройства устанавливаются за счёт бюджета края. В прошлом году на это направили 7 миллионов рублей. Извещатели появились в домах почти 7 тысяч многодетных семей края.

Во время ночного пожара на Алтае спасли три человека

Взято отсюда

29.02.2024