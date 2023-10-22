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На Алтае сборщик орехов отправился в горы и исчез

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Поиск пропавшего человека Фото: ЛизаАлерт

Мужчина уехал на сбор орехов почти месяц назад и больше о его судьбе ничего не известно. Волонтеры начали поиски и призвали жителей региона помочь разыскать человека

44-летний житель Горно-Алтайска Андрей Федин без вести пропал в Усть-Коксинском районе, сообщает отряд “СпасАлтай”.

На Алтае сборщик орехов отправился в горы и исчез

Пропавший мужчина Фото: СпасАлтай

По данным источника, мужчина уехал в Усть-Коксинский район на сбор ореха. 29 сентября он позвонил родным и сообщил, что добрался до Усть-Коксы, после чего он с командой пошел в горы и у них сломался автомобиль “УАЗ”.

В чем был одет мужчина в момент пропажи, неизвестно.

Жителей Алтая просят обратить внимание на ориентировку и помочь в поисках. Всем, кому что-либо известно о пропавшем, просят позвонить 112.

Ранее сообщалось, что на Семинском перевале без вести пропал 43-летний мужчина.

Источник

город горняк
горняк локтевский

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