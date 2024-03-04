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На Алтае сельчанин зарезал пенсионера и поджег его труп

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Злоумышленника заключили под стражу

На Алтае сельчанин зарезал пенсионера и поджег его труп

Нож / Источник фото: unsplash.com

42-летний житель Тальменского района зарезал 75-летнего соседа во время застолья, сообщили в СУ СКР по Алтайскому краю.

23 февраля сельчане распивали спиртное и в один момент пенсионер начал плохо отзываться о друге собутыльника, а потом и вовсе стал прогонять гостя. Мужчина не смирился с таким отношением и не меньше десяти раз ударил пожилого товарища ножом. От полученных травм хозяин дома погиб на месте. Осознав содеянное, злоумышленник испугался и убежал домой. Однако вскоре решил скрыть улики, вернулся и поджег труп.

Мужчину задержали, предъявили ему обвинение по статье УК РФ “Убийство” и заключили под стражу. Следствие тем временем продолжает сбор доказательств.

новости Локтевский

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