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На Алтае семилетний мальчик выпал из автобуса и получил травму

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На Алтае семилетний мальчик выпал из автобуса и получил травму

Скорая помощь Фото: t.me/ssmpbiysk

Водитель пассажирского автобуса не проверил, что все пассажиры покинули салон, поспешил закрыть дверь и отъехать. Однако, как оказалось, ребенок не успел выйти

18 января около 07.25 в Горно-Алтайске семилетний мальчик получил травму при падении из автобуса, сообщает МВД по Республике Алтай.

Предварительно известно, что 61-летний водитель маршрутного автобуса ПАЗ при высадке пассажиров из автобуса не убедился в их безопасности и поехал от остановки, закрыв заднюю дверь, которая, как оказалось, зажала ребенка. После этого мальчик упал на проезжую часть.

Пострадавший впоследствии вместе с матерью обратился в республиканскую детскую больницу.

По факту происшествия проводится административное расследование.

Ранее сообщалось, что в Барнауле КамАЗ сбил восьмилетнего мальчика в районе дома на улице Попова, 188/1а. В результате ДТП пешеход получил травмы – его госпитализировали.

Взято отсюда

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