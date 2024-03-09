Кроме прителецкой части рысь в заповеднике отмечается по водосборам рек Чульча и Шавла. Пятнистый сероватый окрас делает ее незаметной среди выходов скальной породы

Сотрудникам Алтайского заповедника Роману Воробьеву и Татьяне Клименко в объектив попала рысь. Это обычный вид для территории заповедника, однако встречается редко, рассказали специалисты.

Площадь охотничьего участка рыси может достигать десятков квадратных километров, а обнаружение следов этого хищника во время проведения зимних маршрутных учетов случается не каждый год.

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