реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

На Алтае скорая угодила в кювет из-за водителя, который ехал посреди дороги

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Из сугроба машину доставали тяжелой техникой

На Алтае скорая угодила в кювет из-за водителя, который ехал посреди дороги

Фото: “В курсе 22”

Автомобиль скорой помощи угодил в кювет в Немецком районе Алтайского края, пишет “В курсе 22”.

ДТП случилось вечером 16 января на дороге от трассы Славгород – Хабары в направлении к селу Подсосново. Там медики должны были госпитализировать пациента.

Со слов шофера, спецтранспорт оказался за пределами проезжей части по вине водителя встречного автомобиля – он ехал по центру дороги, заехав на встречную полосу. В итоге шофер скорой свернул ближе к обочине, но твердый наст снега “закусил” колеса и увел машину в кювет.

В момент происшествия в скорой находились две девушки-фельдшеры. Никто не пострадал. Саму машину пришлось вытаскивать из снега с помощью тяжелой техники.

Местные жители тем временем жалуются, что дорога до Подсосново в ужасном состоянии: ее не чистят и даже не посыпают песком. “Водители едут 40 км в час. Дорога, можно сказать, посередине”, – посетовали люди.

Горняк22

Источник

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Интересное

Крещенский сочельник – голодный вечер. Главные народные приметы 18 января

18.01.2024

 Интересное

Дополнительные запреты на продажу алкоголя предлагают ввести в Алтайском крае

18.01.2024

 Интересное

Мэрия Барнаула заберет у владельцев жилья в центре города три земельных участка

18.01.2024

Thumbnail
Интересное

В Барнауле за 6 млн рублей продают синий Mercedes с мощностью в 333 лошади

18.01.2024

 Интересное

ПВО предотвратила атаки беспилотников на Московскую и Ленинградскую области

18.01.2024

 Интересное

Расстрелявший бездомных собак житель Бийска отделался предупреждением

18.01.2024

 Интересное

Стало известно, почему из школьного меню в Барнауле исчезли супы

18.01.2024

 Интересное

Что известно о пожаре и взрыве на заводе в Шахтах, где пострадали десять человек

18.01.2024

 Интересное

В Алтайском крае возбудили 22 уголовных дела о контрабанде леса

18.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс

РЕКЛАМА

22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске