На Алтае снижается заболеваемость ОРВИ и гриппом

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Снижение заболеваемости отмечается во всех муниципалитетах региона, кроме Шебалинского района, где наблюдается незначительный рост заболеваемости
В Республике Алтай за неделю с 16 по 22 февраля зарегистрировали 805 случаев заболевания ОРВИ и гриппом. Это ниже уровня заболеваемости предыдущей недели в 1,83 раза, сообщили в краевом Роспотребнадзоре.
В Горно-Алтайск за этот период выявили 314 случаев заболевания ОРВИ и гриппом, что ниже уровня заболеваемости прошлой недели в 2 раза.
Преимущественно среди заболевших циркулируют вирусы не гриппозной этиологии (87,5%). На долю вирусов гриппа приходится 12,5%. В основном доминирует вирус гриппа А.
Жителей региона призвали носить маски в общественных местах, соблюдать социальную дистанцию, мыть руки и тд.
Ранее сообщалось , что в Алтайском крае заболеваемость ОРВИ и гриппом пошла на спад.
Взято отсюда.
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