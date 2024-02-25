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На Алтае снижается заболеваемость ОРВИ и гриппом

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На Алтае снижается заболеваемость ОРВИ и гриппом

Фото: pixabay.com

Снижение заболеваемости отмечается во всех муниципалитетах региона, кроме Шебалинского района, где наблюдается незначительный рост заболеваемости

В Республике Алтай за неделю с 16 по 22 февраля зарегистрировали 805 случаев заболевания ОРВИ и гриппом. Это ниже уровня заболеваемости предыдущей недели в 1,83 раза, сообщили в краевом Роспотребнадзоре.

В Горно-Алтайск за этот период выявили 314 случаев заболевания ОРВИ и гриппом, что ниже уровня заболеваемости прошлой недели в 2 раза.

Преимущественно среди заболевших циркулируют вирусы не гриппозной этиологии (87,5%). На долю вирусов гриппа приходится 12,5%. В основном доминирует вирус гриппа А.

Жителей региона призвали носить маски в общественных местах, соблюдать социальную дистанцию, мыть руки и тд.

Ранее сообщалось , что в Алтайском крае заболеваемость ОРВИ и гриппом пошла на спад.

Взято отсюда.

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