МЧС Фото: Анна Меньшикова, Толк

Дети смогли дозвониться до спасателей и сообщить, что находятся в опасности. Пострадавших нашли в пяти километрах от начальной точки поисков

Вечером 12 января в МЧС поступило сообщение о том, что четверо подростков в возрасте 12-13 лет заблудились при подъеме на гору Тугаю и замерзают. Один из мальчиков уже не мог самостоятельно идти.

На поиски выдвинулись спасатели Алтайского поисково-спасательного отряда МЧС России, сообщили в пресс-службе регионального главка. Спасатели взяли с собой все необходимое, чтобы оказать первую помощь и отогреть ребят. Обследовав 5 км тропы, они обнаружили пропавших.

При помощи акьи, специальных саней для транспортировки пострадавших в горной местности, одного ребенка с признаками обморожения доставили до бригады скорой медицинской помощи.

Оставшиеся трое смогли спуститься самостоятельно вместе с поисково-спасательной группой. Внизу их ждали сотрудники скорой и полиции. Жизни детей ничего не угрожает.

Ранее в Алтайском крае два автомобиля провалились под лед на водохранилище.

Взято отсюда