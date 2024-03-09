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На Алтае спасли многодетную семью из Монголии, у которой сломалась машина

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На Алтае спасли многодетную семью из Монголии, у которой сломалась машина

Спасатели прибыли на место ЧП и оказали помощь

В Алтайском крае спасатели пришли на помощь многодетной семье из Монголии, которая замерзала на трассе из-за поломки своего автомобиля, сообщили в Telegram-канале в главке МЧС по региону.

Инцидент произошел в Троицком районе на трассе Р-256. В мороз на дороге оказалась монгольская семья из пяти человек, из них трое детей – у них сломалась легковушка.

На помощь выехал расчет 31 пожарно-спасательной части ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

“Попавшие в беду граждане Монголии не владеют русским языком. Они ехали через Республику Алтай в Казахстан. Вставший в 10-градусный мороз на заснеженной трассе автомобиль эвакуировали для ремонта в часть. Женщину с тремя детьми доставили в пункт обогрева”, – говорится в сообщении.

Известно, что история завершилась благополучно: машину отремонтировали, семью согрели и отправили в дальнейший путь.

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Взято отсюда

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