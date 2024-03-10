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На Алтае стартовала кампания по вакцинации от бубонной чумы

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На Алтае стартовала кампания по вакцинации от бубонной чумы

Фото: pixabay.com

Природный очаг чумы в районе продолжает оставаться наиболее активным из 11 таких зон на территории России. Жителей и гостей района призывают вакцинироваться

В Республике Алтай поставят прививку от чумы всем жителям Кош-Агачского района, начиная с двух лет, сообщает ГТРК ” Горный Алтай “.

Вакцинация рекомендована всем, кто планирует выезд в приграничную зону в период с апреля по сентябрь. Прививку можно поставить в Республиканской поликлинике или в Кош-Агачской районной больнице. В других районах прививочные кабинеты работают в ЦРБ. Среди противопоказаний лишь беременность или простудные заболевания, перенесенные недавно.

Отмечается, что последний случай заболевания чумой человека в Республике Алтай регистрировали в 2016 году, когда заболел непривитый ребенок, участвовавший в разделке сурка.

Управление Роспотребнадзора призывает всех жителей и гостей региона, выезжающих на территорию Кош-Агачского района, сделать прививку, чтобы не подвергать опасности свое здоровье.

В 2023 году в Кызыле Республики Тува с подозрением на сибирскую язву госпитализировали шесть человек .

Взято отсюда.

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