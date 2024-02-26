На Алтае стиральная машина чуть не погубила людей

В Бийске загоревшаяся «стиралка» чуть не угробила четырех человек

Пожар охватил ванную комнату

25 февраля в Бийске в ванной одной из квартир на улице Мухачева вспыхнула стиральная машинка. Когда пожарные приехали на место, квартиру окутал густой дым. Спасатели тут же вывели людей, рискующих насмерть задохнуться, в безопасную зону, обесточили квартиру и затушили пожар.

– На месте работали две автоцистерны и десять человек. Наиболее вероятная причина происшествия – нарушение правил монтажа электрооборудования, – комментируют в пресс-службе МЧС.

По статистике спасателей, пожары из-за электрооборудования в квартирах отнюдь не редкость. С начала года таких случаев в крае было 165, это 22% от общего числа возгораний.

– Горят пылесосы, телевизоры, микроволновки, посудомоечные машины, холодильники и т.д. В том числе и стиральные машинки, – рассказали в МЧС.

Приехавшие спасатели вывели людей из опасного задымления

Сотрудники МЧС напоминают, что опасно эксплуатировать провода и кабели с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией, пользоваться поврежденными розетками, оставлять без присмотра включенные в сеть электрические бытовые приборы.

Кроме этого, опасно использовать устаревшее и изношенное электрооборудование, которое долго работало без какого-либо ремонта и замены.

Монтаж электропроводки и электрооборудования должен производиться с помощью квалифицированных специалистов.

И еще береженого бог бережет: уходя из дома, не забывайте выключать все электроприборы.

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Взято отсюда

26.02.2024