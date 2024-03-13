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На Алтае суд отменил оправдательный приговор присяжных по делу об убийстве

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Алтайский краевой суд отменил оправдательное решение присяжных по делу об убийстве

На Алтае суд отменил оправдательный приговор присяжных по делу об убийстве

Оправданная женщина плакала на суде и пыталась вызвать сочувствие у присяжных

Алтайский краевой суд отменил оправдательный приговор обвиняемой в убийстве женщины, вынесенный присяжными Романовского района. Апелляцию подала прокурор, ссылаясь, что в ходе процесса адвокат воздействовал на присяжных, представляя свою подзащитную Надежду слабой и беспомощной, желая вызвать у них сочувствие.

75-летняя Надежда, представшая перед судом, обвинялась в убийстве своей знакомой. По данным следствия, пьяные подруги поссорились из-за бывшего мужа Надежды – приятельница плохо отзывалась о нем, после чего женщина схватила кухонный нож и зарезала собутыльницу.

– Сама себя оговорила! Не знаю, в какой памяти была! – говорила Надежда в последствии на суде и плакала.

Судья делал замечания женщине, а также объяснял присяжным, что брать во внимание поведение Надежды не стоит, но подливал масла в огонь и защитник, постоянно называя женщину «старушкой», «невиновной престарелой женщиной, ставшей заложником сложившейся жизненной ситуации». На заседании подсудимая демонстративно пила таблетки и снова плакала.

Защитник постоянно делал акцент на том, что доказательства добыты с нарушениями, а свидетели якобы оговорили Надежду. При этом присяжные не обладают знаниями, чтобы понять, а действительно ли в ходе следствия были допущены ошибки, и адвокат этим пользовался.

Несмотря на то, что судья прерывал защитника и призывал присяжных не делать выводов на основе поведения Надежды, из-за того, что подобных нарушений в ходе судебного разбирательства было много, защитнику и самой женщине удалось склонить присяжных на свою сторону – они ее оправдали.

Приведя все эти доводы, прокурор убедила суд отменить оправдательный приговор и возвратить его на новое судебное рассмотрение в ином составе со стадии отбора коллегии присяжных заседателей. Сейчас Надежда находится на свободе, но под подпиской о невыезде. Действительно ли она является убийцей – пока вопрос открытый.

Женщина зарезала своего мужа в Барнауле

Взято отсюда
13.03.2024

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