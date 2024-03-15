Игрушка. Снег Фото: pixabay.com

Женщина неоднократно уходила из дома в холодное время года и оставляла своих малолетних детей в доме, который не отапливался

Жительницу села Подгорного Майминского района Республики Алтай судят за то, что она оставила двоих маленьких детей дома одних без еды и воды, сообщает прокуратура региона.

Сельчанку обвиняют по статьям о заведомом оставлении без помощи малолетнего и ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию детей.

Так, в декабре прошлого года и январе 2024 года женщина дважды оставила своих малолетних детей 2021 и 2023 года рождения на несколько дней одних в запертом неотапливаемом доме без еды и воды.

В отношении женщины возбудили уголовное дело, которое скоро рассмотрят в суде. Еще одно дело по факту смерти младшего ребенка сейчас расследуется.

Ранее жительницу Горно-Алтайска обвинили в истязании своего 8-летнего сына.

Взято отсюда