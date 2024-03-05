Госпиталь. Больница Фото: pixabay.com

Предприниматели должны были поставить для ковидного госпиталя медицинское оборудование, препараты, а также смонтировать линии лечебного газоснабжения. Однако все это не было выполнено в полном объеме

На Алтае суд признал виновными в мошенничестве в крупном размере трех жителей Усть-Канского района. В 2020 году они “сэкономили” на поставках препаратов и оборудования для районной больницы более 587 тысяч бюджетных рублей, сообщает “Новости Горного Алтая”.

Виновными в махинациях оказались супруги – учредитель и директор юридического лица, которое занимается поставками и ремонтом медицинского оборудования, а также завхоз Усть-Канской районной больницы.

Подсудимые признали свою вину, раскаялись и возместили ущерб. Одного из супругов приговорили к 3 годам 3 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года и штрафом в размере 40 тысяч рублей.

Второй супруг получил 3 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года и штрафом в размере 50 тысяч рублей. Завхозу назначили идентичное наказание.

Ранее сообщалось, что полицейские Рубцовска задержали девушку, обманувшую двух пенсионеров. В общей сумме она получила от них 209 тысяч рублей, представляясь внучкой, попавшей в беду.

Взято отсюда