На Алтае трудоустроили более 580 алиментщиков, теперь работающих на оборону страны

В итоге стабильная зарплата позволяет отправлять деньги на содержание детей

Судебный пристав / Фото: r22.fssp.gov.ru

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко на встрече с руководителем регионального управления Федеральной службы судебных приставов Дмитрием Лабутиным ознакомился с итогами работы ведомства за 2023 год.

Лабутин отметил положительную динамику в работе по исполнительным производствам алиментного характера на протяжении пяти лет.

“За эти годы мы смогли снизить количество исполнительных производств и сумму задолженности по исполнительным производствам алиментного характера, а сумму взысканной задолженности удалось увеличить до 1,2 млрд рублей”, – сообщил глава ведомства.

Помимо принудительного исполнения и побуждения к погашению задолженности, проводится и работа по трудоустройству должников. Так, за 2023 год трудоустроено более 580 алиментщиков, которые приступили к работе и в организациях оборонно-промышленного комплекса. В итоге стабильная зарплата позволяет отправлять деньги на содержание детей.

Также особое внимание уделялось социально незащищенным слоям населения. В частности, за прошлый год удовлетворено 14 тыс. заявлений о сохранении дохода в размере не менее величины прожиточного минимума в рамках 22 тыс. исполнительных производств на сумму почти 3,5 млрд рублей.

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