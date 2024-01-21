Снежный барс Фото: Сайлюгемский Национальный парк

В России на сегодняшний день на воле обитает всего 75 особей ирбиса. Питомник позволит сохранить и увеличить их популяцию

В 2024 году в Республике Алтай закончится строительство питомника для снежных барсов, пишет ТАСС со ссылкой на главу попечительского совета национального парка “Сайлюгемский”, управляющего партнера АФК “Система” Али Узденова.

Строительство идет при активном содействии правительства Республики Татарстан и межрегиональной ассоциации “Центр по изучению и сохранению снежного барса “Ирбис”.

В питомнике площадью около 4 тысяч га животные смогут проходить адаптацию и необходимое лечение, а после выпускаться на волю.

Также, по словам Узденова, с 1 февраля будет расширена граница национального парка “Сайлюгемский”, что также может благоприятно сказаться на увеличении популяции ирбисов.

Ранее на Алтае засняли котенка снежного барса, который сломал видеоловушку.

Взято отсюда