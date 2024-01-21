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На Алтае в 2024 откроют питомник для снежных барсов

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На Алтае в 2024 откроют питомник для снежных барсов

Питомник позволит сохранить и увеличить популяцию ирбисов в РФ

В этом году на территории Республики Алтай завершается строительство питомника для снежных барсов. Он начнет свою работу в 2024 году, сообщает ТАСС.

Али Узденов, глава попечительского совета национального парка “Сайлюгемский”, управляющий партнер АФК “Система” отмечает, что питомник позволит сохранить и увеличить популяцию ирбисов в России.

“Сейчас на территории Республики Алтай заканчивается строительство питомника при активном содействии правительства Республики Татарстан и межрегиональной ассоциации “Центр по изучению и сохранению снежного барса “Ирбис”. Там животные смогут проходить адаптацию и необходимое лечение, а после выпускаться на волю”, – отметил Узденов в рамках дня снежного барса на выставке-форуме “Россия”.

Питомник будет запущен в этом году, а его площадь составит около 4 тыс. га. Узденов напомнил, что в России в настоящее время на воле обитает всего 75 особей ирбиса.

Также, по словам Узденова, с 1 февраля будет расширена граница национального парка “Сайлюгемский”, что также может благоприятно сказаться на увеличении популяции ирбисов.

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Взято отсюда

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