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На Алтае в ДТП с Toyota погибла женщина и пострадала 14-летняя девочка

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Автомобиль съехал с дороги и влетел в опору линии электропередачи. Один человек погиб на месте, еще двое получили травмы

11 января около 9.30 в районе села Шиба Онгудайского района Республики Алтай произошло смертельное ДТП, сообщает пресс-служба МВД по региону.

Предварительно известно, что 54-летний местный житель ехал на Toyota Corolla Spasio. В какой-то момент он не справился с управлением – автомобиль съехал с дороги и врезался в опору ЛЭП.

В результате ДТП от полученных травм на месте скончалась 64-летняя женщина-пассажир иномарки. Медицинская помощь понадобилась водителю и 14-летней девочке, также находившейся в момент аварии в салоне авто.

Сотрудники полиции устанавливают причины и обстоятельства ДТП.

Ранее сообщалось, что рейсовый автобус Белокуриха – Яровое ночью слетел с дороги в кювет. В результате случившегося никто не пострадал.

Взято отсюда

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