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На Алтае в новогодние выходные произошло несколько ЧП с детьми

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Все случаи с детьми произошли из-за недостаточного контроля со стороны взрослых. В Республике Алтай такой недосмотр обернулся трагедией

На Алтае в праздничные выходные произошло сразу несколько чрезвычайных происшествий с детьми.

21-летняя жительница села Подгорное Майминского района Республики Алтай в канун Нового года оставила своих детей в неотапливаемом доме и уехала в соседний поселок Алтайского края Усть-Ишу. Спустя три дня младенца без признаков жизни обнаружил близкий родственник.

Правоохранители предполагают, что четырехмесячный малыш мог скончаться от переохлаждения, но не исключают и другие причины. В доме без отопления также находился еще один сын женщины — замерзающий двухлетний малыш. Он выжил. Следователи возбудили уголовное дело. Женщине предъявили обвинение, она находится под подпиской о невыезде.

В Бийске в начале новогодних каникул двое подростков 10 и 15 лет получили травмы, скатившись на тюбингах со снежного склона. На этом же склоне, в конце прошлого года, еще один школьник тяжело пострадал. Идет проверка по статье “Халатность”.

Следователи в очередной раз напоминают, что родители должны следить за времяпрепровождением своих детей, и во избежание несчастных случаев кататься нужно только в установленных для этого местах.

В новогодние праздники в Алтайском крае участились случаи ожогов у детей, об этом сообщило министерство здравоохранения края. Правда, пока ведомство конкретных цифр не называет. В пресс-службе пояснили, что сейчас подчитывают количество пострадавших. Медики назвали главную причину ожогов – недостаточный присмотр со стороны родителей. Все случаи произошли дома, в бытовых условиях.

Взято отсюда

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