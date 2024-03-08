На Алтае в объектив фотографа попала редкая кошка

Обнаружить следы хищника во время проведения зимних маршрутных учетов случается не каждый год

Сотрудники Алтайского заповедника Роман Воробьёв и Татьяна Клименко сделали кадры редкого и осторожного хищника из семейства кошачьих. В объектив попала рысь, сообщает в ТГ-канале “Республика Алтай”.

Рысь. Фото: Роман Воробьёв и Татьяна Клименко.

По словам сотрудников, это обычный вид для территории заповедника, однако встречается редко. Площадь охотничьего участка рыси может достигать десятков квадратных километров, а обнаружение следов этого осторожного хищника, преимущественно ночного охотника во время проведения зимних маршрутных учетов случается не каждый год.

“Рысь для нашего заповедника очень редкий вид, пожалуй после барса и манула самый редкий. Чаще всего она регистрируется по побережью северной части Телецкого озера. В последние годы рысь стала отмечаться регулярнее, что связано с ростом численности косули — ее основного объекта охоты. Кроме того она добывает зайцев, кабарог, курообразных и других птиц, мышевидных”, – отмечает Юрий Калинкин, ведущий научный сотрудник Алтайского заповедника.

Рысь. Фото: Роман Воробьёв и Татьяна Клименко.

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Взято отсюда