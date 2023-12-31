На Алтае водитель ПАЗика насмерть сбил 9-летнего ребенка, катающегося на ледянке

Правоохранители устанавливают причины и обстоятельства трагедии
30 декабря в Республике Алтай произошла страшная трагедия – погиб ребенок, сообщает МЧС Республики Алтай.
Трагедия произошла в около 16:20 часов в с. Алферово в районе дома №57 «Ф» по ул. Луговой. «Пазик» под управлением 57-летнего местного жителя сбил мальчика, который скатился на ледянке с уклона прямо на проезжую часть.
В результате ДТП мальчик погиб на месте происшествия.
По данному факту проводится проверка.
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Взято отсюда