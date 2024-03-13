Полицейские задержали и автомобиль злостного неплательщика. Его вернули только после полной оплаты всех штрафов — около 200 тысяч рублей

В Онгудайском районе Республики Алтай сотрудники ДПС остановили для проверки автомобиль, за рулем которого был житель Казахстана. Как оказалось, за ним числились десятки неоплаченных штрафов, сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Автоинспекторы на месте вынесли в отношении мужчины 49 постановлений по делу об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ (уклонение от исполнения административного наказания) на сумму более 120 тысяч рублей, а автомобиль забрали на спецстоянку.

Только после оплаты всех имеющихся штрафов суммой около 200 тысяч рублей транспортное средство вернули владельцу.

Ранее стало известно, что жители Алтайского края в 2023 году заплатили более 1,3 млрд рублей штрафов за нарушение ПДД.

Взято отсюда