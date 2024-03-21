Детсад. Ребенок Фото: pixabay

Записи с камер видеонаблюдения детсада попали в прокуратуру. Само руководство заявило, что рукоприкладства в отношении воспитанника не было

В поселке Майма частный детский сад “Мэри Поппинс” стал объектом для проверки прокуратуры. В соцсетях появилось видео, на котором, предварительно, запечатлено жестокое обращение с детьми, сообщает “КП-Барнаул”.

В ролике родители показывают записи с камер видеонаблюдения. На одном из отрывков ребенок падает на лестнице, находясь без присмотра. В другом тот же мальчик ударился о дверь головой из-за неосторожного движения воспитателя.

“Предварительно установлено, что воспитатель частного детского сада допустила факты жестокого обращения с ребенком, который длительное время оставался без надзора. Запечатлен факт падения ребенка с лестницы”, – говорится в сообщении прокуратуры.

Руководство детсада подтвердило факт визита прокуратуры. Однако там заявили, что видео обрезано и за кадром осталось капризное поведение ребенка.

Ранее сообщалось, что в барнаульском детском саду №101 отказались принимать непривитого от полиомиелита мальчика. Мама мальчика не согласилась с таким решением, считая, что заведующая под видом заботы о здоровье нарушает право ее сына на получение образования.

Взято отсюда