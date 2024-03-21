реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

На Алтае воспитателя частного детсада обвинили в жестоком обращении с ребенком

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

На Алтае воспитателя частного детсада обвинили в жестоком обращении с ребенком

Детсад. Ребенок Фото: pixabay

Записи с камер видеонаблюдения детсада попали в прокуратуру. Само руководство заявило, что рукоприкладства в отношении воспитанника не было

В поселке Майма частный детский сад “Мэри Поппинс” стал объектом для проверки прокуратуры. В соцсетях появилось видео, на котором, предварительно, запечатлено жестокое обращение с детьми, сообщает “КП-Барнаул”.

В ролике родители показывают записи с камер видеонаблюдения. На одном из отрывков ребенок падает на лестнице, находясь без присмотра. В другом тот же мальчик ударился о дверь головой из-за неосторожного движения воспитателя.

“Предварительно установлено, что воспитатель частного детского сада допустила факты жестокого обращения с ребенком, который длительное время оставался без надзора. Запечатлен факт падения ребенка с лестницы”, – говорится в сообщении прокуратуры.

Руководство детсада подтвердило факт визита прокуратуры. Однако там заявили, что видео обрезано и за кадром осталось капризное поведение ребенка.

Ранее сообщалось, что в барнаульском детском саду №101 отказались принимать непривитого от полиомиелита мальчика. Мама мальчика не согласилась с таким решением, считая, что заведующая под видом заботы о здоровье нарушает право ее сына на получение образования.

Взято отсюда

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм
Вячеслав Франк провел совещание по вопросу капитального ремонта школы №13

Вячеслав Франк провел совещание по вопросу капитального ремонта школы…

Сегодня в администрации города состоялось совещание по вопросу капитального ремонта…

Первая с 2022 года военная делегация НАТО прибыла на Украину

Первая с 2022 года военная делегация НАТО прибыла на…

Глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр сообщил, что находится…

В Киеве сработала сирена воздушной тревоги

В Киеве сработала сирена воздушной тревоги

Воздушная тревога объявлена в Киеве, свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой…

Шольц сделал заявление по поводу замороженных российских активов

Шольц сделал заявление по поводу замороженных российских активов

Канцлер Германии Олаф Шольц Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp